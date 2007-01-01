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Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель WWT 13I ROTANG White, произведённого компанией ChiedoCover
Уличный газовый обогреватель WWT 13I ROTANG White
12 оценок
108 790
Товар в корзине. Перейти
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Уличный газовый обогреватель WWT 13I ROTANG White

Артикул: CH-088-788
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота2270 мм
  • Вес25 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

WWT 13I ROTANG White — это уличный газовый обогреватель с эксклюзивным плетением из белого ротанга, который привносит в пространство воздушность, текстуру и стиль.

Модель ROTANG White выделяется своим уникальным плетёным корпусом из высококачественного искусственного ротанга. Белый цвет добавляет лёгкости и визуально расширяет пространство, а фактурная поверхность создаёт интересную игру света и тени. Этот обогреватель идеально подходит для светлых террас, беседок и свадебных мероприятий — днём он гармонично вписывается в садовый пейзаж, а вечером становится эффектным источником света и тепла. Мощности 13 кВт достаточно для комфортного обогрева зоны до 25 м². Завораживающий столб пламени в стеклянной колбе высотой 1,5 метра создаёт романтическую атмосферу.
Обогреватель работает от стандартного газового баллона (баллон приобретается отдельно) и не требует подключения к электричеству. Устойчивое основание занимает всего 54 см. Встроенная система безопасности (газ-контроль и датчик опрокидывания) автоматически отключает подачу газа при падении, делая использование безопасным для семьи и гостей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота2270 мм
  • Вес25 кг
  • Материалротанг
  • Мощность13000 Вт
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1380 мм
  • Высота упаковки750 мм
  • Глубина упаковки220 мм
  • Вес упаковки28 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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