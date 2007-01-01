Характеристики товара
Описание
WWT 13I ROTANG White — это уличный газовый обогреватель с эксклюзивным плетением из белого ротанга, который привносит в пространство воздушность, текстуру и стиль.
Модель ROTANG White выделяется своим уникальным плетёным корпусом из высококачественного искусственного ротанга. Белый цвет добавляет лёгкости и визуально расширяет пространство, а фактурная поверхность создаёт интересную игру света и тени. Этот обогреватель идеально подходит для светлых террас, беседок и свадебных мероприятий — днём он гармонично вписывается в садовый пейзаж, а вечером становится эффектным источником света и тепла. Мощности 13 кВт достаточно для комфортного обогрева зоны до 25 м². Завораживающий столб пламени в стеклянной колбе высотой 1,5 метра создаёт романтическую атмосферу.
Обогреватель работает от стандартного газового баллона (баллон приобретается отдельно) и не требует подключения к электричеству. Устойчивое основание занимает всего 54 см. Встроенная система безопасности (газ-контроль и датчик опрокидывания) автоматически отключает подачу газа при падении, делая использование безопасным для семьи и гостей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина540 мм
- Высота2270 мм
- Вес25 кг
- Материалротанг
- Мощность13000 Вт
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1380 мм
- Высота упаковки750 мм
- Глубина упаковки220 мм
- Вес упаковки28 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Изделия стопируютсяНет