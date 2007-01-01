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Настоящее фото товара Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON RCH-3000/8, произведённого компанией ChiedoCover
Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON RCH-3000/8
14 оценок
174 090
Товар в корзине. Перейти
Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON RCH-3000/8 - фото 1Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON RCH-3000/8 - фото 2Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON RCH-3000/8 - фото 3Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON RCH-3000/8 - фото 4Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON RCH-3000/8 - фото 5Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON RCH-3000/8 - фото 6

Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON RCH-3000/8

Артикул: CH-088-729
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина865 мм
  • Глубина77 мм
  • Высота130 мм
  • Вес5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Уличный электрический обогреватель WWT Elcon RCH-3000/8 - это отличный современный прибор, который с успехом может быть использован как эффективный инфракрасный обогреватель для беседки, террасы, а также для открытых площадок летних кафе и ресторанов.

Мощность в 3000 Вт и наличие 4-х ступеней ее регулировки 1,2 / 1,8 / 2,4 / 3 кВт с пульта дистанционного управления делают этот прибор поистине универсальным.
Это единственное сертифицированное устройство IP67, которое устойчиво к пыли, влаге и воде. Благодаря стильному дизайну и высокой производительности эта система отлично подойдет для обогрева не только зимнего сада или балкона, но и для бизнес-центра, фабрики, церкви и т.д.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина865 мм
  • Глубина77 мм
  • Высота130 мм
  • Вес5 кг
  • Материалалюминий
  • Мощность3000 Вт
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки940 мм
  • Высота упаковки170 мм
  • Глубина упаковки170 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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