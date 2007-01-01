Характеристики товара
Описание
Уличный электрический обогреватель WWT Elcon RCH-3000/8 - это отличный современный прибор, который с успехом может быть использован как эффективный инфракрасный обогреватель для беседки, террасы, а также для открытых площадок летних кафе и ресторанов.
Мощность в 3000 Вт и наличие 4-х ступеней ее регулировки 1,2 / 1,8 / 2,4 / 3 кВт с пульта дистанционного управления делают этот прибор поистине универсальным.
Это единственное сертифицированное устройство IP67, которое устойчиво к пыли, влаге и воде. Благодаря стильному дизайну и высокой производительности эта система отлично подойдет для обогрева не только зимнего сада или балкона, но и для бизнес-центра, фабрики, церкви и т.д.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина865 мм
- Глубина77 мм
- Высота130 мм
- Вес5 кг
- Материалалюминий
- Мощность3000 Вт
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки940 мм
- Высота упаковки170 мм
- Глубина упаковки170 мм
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет