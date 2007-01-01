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Настоящее фото товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2500/6 F Spinner, произведённого компанией ChiedoCover
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2500/6 F Spinner
11 оценок
61 690
Товар в корзине. Перейти
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2500/6 F Spinner - фото 1Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2500/6 F Spinner - фото 2Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2500/6 F Spinner - фото 3Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2500/6 F Spinner - фото 4Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2500/6 F Spinner - фото 5Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2500/6 F Spinner - фото 6Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2500/6 F Spinner - фото 7

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2500/6 F Spinner

Артикул: CH-088-738
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Высота800 мм
  • Вес5 кг
  • Материалалюминий
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Уличный обогреватель электрический инфракрасный это эффектный и эффективный напольный обогреватель. Мощность прибора - 2500 Вт (с 4-мя ступенями ее регулировки), обогреватель имеет дистанционное управление.

Предназначен как для обогрева различных зон на открытом воздухе, так и для применения на открытых террасах, на верандах, в галереях или беседках. Обогреватель может эффективно использоваться в ангарах и мастерских, необходима только возможность подключения его к электрической сети.
Уличный инфракрасный электрический обогреватель - это не только стильный дизайн, который прекрасно впишется в интерьер, но и универсальность. Прибор обладает высоким классом защиты (IP 67), что обеспечивает возможность его использования в очень широком диапазоне температур (от -20°C до +30°C), а также при практически любых атмосферных условиях (дождь, снег, наличие пыли). Кроме того, обогреватель очень практичен и занимает мало места - его можно располагать как на полу, так и на столе.
В качестве нагревательного элемента в инфракрасных электрообогревателях применяются современные лампы инфракрасного излучения, обладающие очень высоким коэффициентом полезного действия, благодаря чему не менее 95% потребляемой обогревателем мощности эффективно преобразуется в тепловой поток.
Высокая эффективность обогрева в инфракрасном спектре излучения ламп достигается за счет нагревания окружающих предметов, находящихся в зоне действия, а не на повышение температуры окружающего воздуха.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Высота800 мм
  • Вес5 кг
  • Материалалюминий
  • Мощность2500 Вт
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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