Характеристики товара
Описание
Уличный обогреватель электрический инфракрасный это эффектный и эффективный напольный обогреватель. Мощность прибора - 2500 Вт (с 4-мя ступенями ее регулировки), обогреватель имеет дистанционное управление.
Предназначен как для обогрева различных зон на открытом воздухе, так и для применения на открытых террасах, на верандах, в галереях или беседках. Обогреватель может эффективно использоваться в ангарах и мастерских, необходима только возможность подключения его к электрической сети.
Уличный инфракрасный электрический обогреватель - это не только стильный дизайн, который прекрасно впишется в интерьер, но и универсальность. Прибор обладает высоким классом защиты (IP 67), что обеспечивает возможность его использования в очень широком диапазоне температур (от -20°C до +30°C), а также при практически любых атмосферных условиях (дождь, снег, наличие пыли). Кроме того, обогреватель очень практичен и занимает мало места - его можно располагать как на полу, так и на столе.
В качестве нагревательного элемента в инфракрасных электрообогревателях применяются современные лампы инфракрасного излучения, обладающие очень высоким коэффициентом полезного действия, благодаря чему не менее 95% потребляемой обогревателем мощности эффективно преобразуется в тепловой поток.
Высокая эффективность обогрева в инфракрасном спектре излучения ламп достигается за счет нагревания окружающих предметов, находящихся в зоне действия, а не на повышение температуры окружающего воздуха.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Высота800 мм
- Вес5 кг
- Материалалюминий
- Мощность2500 Вт
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет