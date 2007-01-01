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Настоящее фото товара Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON BH-1500, произведённого компанией ChiedoCover
Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON BH-1500
8 оценок
55 190
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Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON BH-1500 - фото 1Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON BH-1500 - фото 2Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON BH-1500 - фото 3Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON BH-1500 - фото 4Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON BH-1500 - фото 5

Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON BH-1500

Артикул: CH-088-733
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина77 мм
  • Высота130 мм
  • Вес1.7 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Уличный электрический обогреватель WWT Elcon BH-1500 - это инфракрасный обогреватель мощностью 1500 Вт, который предназначен для обогрева различных зон как на открытом воздухе, так и на террасах, верандах, беседках, кафе, ресторанах и других подобных объектах, где есть возможность подключения к электрической сети. Это прекрасный уличный обогреватель для дачи, загородного дома, коттеджа.

Обогреватель имеет класс защиты IP 67, что позволяет применять его при любых погодных условиях при температуре от -20°C до +30°C, несмотря на воздействие таких внешних факторов, как пыль, дождь и снег.
Уличный инфракрасный обогреватель имеет лаконичный, стильный дизайн и с успехом впишется в любой интерьер: от террасы и патио-зоны до промышленной мастерской. Он практически не занимает место, так как монтаж производится на вертикальную или горизонтальную поверхность (стена или потолок), также возможно размещение обогревателя на мобильной стойке (в комплект поставки не входит, приобретается отдельно).
В обогревателе в качестве нагревательного элемента применяются современные инфракрасные лампы с высоким коэффициентом полезного действия, не менее 95% потребляемой ими мощности преобразуется в тепловой поток. Эффективность обогрева в инфракрасном спектре достигается за счет нагревания предметов, находящихся в зоне действия обогревателя, без затрат на обогрев окружающего воздуха.
Корпус инфракрасного обогревателя изготовлен из высокопрочного алюминия и не подвергается коррозии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина77 мм
  • Высота130 мм
  • Вес1.7 кг
  • Материалалюминий
  • Мощность1500 Вт
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки450 мм
  • Высота упаковки180 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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