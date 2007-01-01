Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Урна уличная Веинскот 30 л., со съемным верхом, произведённого компанией ChiedoCover
Урна уличная Веинскот 30 л., со съемным верхом
47 оценок
8 790
Товар в корзине. Перейти
Урна уличная Веинскот 30 л., со съемным верхом - фото 1Урна уличная Веинскот 30 л., со съемным верхом - фото 2Урна уличная Веинскот 30 л., со съемным верхом - фото 3

Урна уличная Веинскот 30 л., со съемным верхом

Артикул: CH-023-965
47 оценок
Основные характеристики
  • Длина360 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота820 мм
  • Вес10 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Урна уличная Хаммок
Фотография товара Урна уличная Хаммок от компании ChiedoCover.
Следующий Урна с мраморной отделкой Кредл-2
Фотография товара Урна с мраморной отделкой Кредл-2 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стационарная уличная урна с пепельницей.

Урна ЭКО Отлично впишется в любой парк или двор многоквартирного дома. Благодаря вместительной пепельнице - позволит сделать территорию чистой от окурков. Дворникам понравится удобный механизм очистки пепельницы от окурков - и они станут делать это чаще и быстрее!

Урны для мусора изготавливаются из оцинкованного металла, далее идет покрытие полимерно-порошковой краской.

Есть еще одно преимущество нашей урны с пепельницей, которым мы гордимся – это ее непрогараемость благодаря толщине металла самой пепельницы в 3 мм. Чистая, аккуратная урна поддерживает имидж любой компании и любого заведения. Если своевременно извлекать мусор из урны и уделять какое-то внимание по уходу, то она может прослужить 3-4 года.

Дополнительная информация:

Толщина металла основного бака=0,7 мм, верхний край бака двойной

Профиль ножек = труба 38 мм.

Наличие пепельницы: Урна с пепельницей

Внутренняя емкость: Нет

Материал: Окрашенная сталь

Объем: 30 л

Метод крепления: Стационарная

Высота: 82 см

Ширина: 30 см

Длина: 36 см

Вес: 10 кг

Объем в упаковке, м3: 0.12

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина360 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота820 мм
  • Вес10 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Урна Завиток, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена

Урна Завиток

41
Настоящее фото товара Урны для раздельного сбора мусора «Город» 2 секции (2 х 48л), произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена

Урны для раздельного сбора мусора «Город» 2 секции (2 х 48л)

42
Настоящее фото товара Урны для раздельного сбора мусора «Город» 3 секции (3х32л), произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
Оптовая цена

Урны для раздельного сбора мусора «Город» 3 секции (3х32л)

48
Настоящее фото товара Урны для раздельного сбора мусора «Город» 4 секции (4х26л), произведённого компанией ChiedoCover
от23 190
Оптовая цена

Урны для раздельного сбора мусора «Город» 4 секции (4х26л)

49
Настоящее фото товара Урны для раздельного сбора мусора «Город» 4 секции (4х38л), произведённого компанией ChiedoCover
от27 490
Оптовая цена

Урны для раздельного сбора мусора «Город» 4 секции (4х38л)

30
Настоящее фото товара Урна Пирамида, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена

Урна Пирамида

45
Настоящее фото товара Урна металлическая Уралочка 2, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Урна металлическая Уралочка 2

42
Настоящее фото товара Уличная урна Меркурий с пепельницей, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Уличная урна Меркурий с пепельницей

45
Настоящее фото товара Парковая урна Рубин 30 с крышкой и пепельницей, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Парковая урна Рубин 30 с крышкой и пепельницей

31
Фотография товара Урна парковая «Magma» 30 латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая «Magma» 30 латте, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена

Урна парковая «Magma» 30 латте

35

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Урна бетонная уличная Гамбург, красно-серый гранит, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена

Урна бетонная уличная Гамбург, красно-серый гранит

5
Настоящее фото товара Урна уличная круглая 40 литров с внутренним ведром Цилиндр, антик серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Урна уличная круглая 40 литров с внутренним ведром Цилиндр, антик серебро

11
Настоящее фото товара Уличная урна КОСМОС (Рубин) 50 литров, перфорированная, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Уличная урна КОСМОС (Рубин) 50 литров, перфорированная, серебро

11
Настоящее фото товара Уличная урна КОСМОС 30 л, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Уличная урна КОСМОС 30 л, серебро

5
Настоящее фото товара Урна уличная Кемер, в комплекте с внутренним ведром, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Урна уличная Кемер, в комплекте с внутренним ведром

10
Настоящее фото товара Урна кованая с козырьком Проспект, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Урна кованая с козырьком Проспект, черная

15
Настоящее фото товара Урна уличная металлическая Метро, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Урна уличная металлическая Метро, зеленая

7
Настоящее фото товара Урна с плавающей крышкой ALDA, 20 литров, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Урна с плавающей крышкой ALDA, 20 литров, черная

11
Настоящее фото товара Урна для торговых центров Терминальная, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от52 690
Оптовая цена

Урна для торговых центров Терминальная, серая

12
Настоящее фото товара Уличная урна К-50, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Уличная урна К-50, бронза

13

Другие товары из раздела урны для улицы

Фотография товара Металлическая урна Обелиск от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Металлическая урна Обелиск, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Металлическая урна Обелиск

36
Фотография товара Урна из нержавеющей стали Диагонал от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна из нержавеющей стали Диагонал, произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена

Урна из нержавеющей стали Диагонал

31
Настоящее фото товара Урна Дуга, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Урна Дуга

47
Настоящее фото товара Урны для раздельного сбора мусора «Город» 3 секции (3х38л), произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
Оптовая цена

Урны для раздельного сбора мусора «Город» 3 секции (3х38л)

47
Настоящее фото товара Урны для раздельного сбора мусора «Город» 3 секции (3х48л), произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена

Урны для раздельного сбора мусора «Город» 3 секции (3х48л)

41
Настоящее фото товара Урны для раздельного сбора мусора «Город» 4 секции (4х48л), произведённого компанией ChiedoCover
от28 390
Оптовая цена

Урны для раздельного сбора мусора «Город» 4 секции (4х48л)

36
Настоящее фото товара Урна для АЗС, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Урна для АЗС

43
Настоящее фото товара Урна металлическая Уралочка бюджет 2, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Урна металлическая Уралочка бюджет 2

31
Фотография товара Урна уличная Панел, с внутренним ведром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна уличная Панел, с внутренним ведром, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Урна уличная Панел, с внутренним ведром

50
Фотография товара Урна парковая «Magma» 30 графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая «Magma» 30 графит, произведённого компанией ChiedoCover
11 790
Оптовая цена

Урна парковая «Magma» 30 графит

50

Товар в корзине

Урна уличная Веинскот 30 л., со съемным верхом
Урна уличная Веинскот 30 л., со съемным верхом
8 790
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Урна бетонная уличная Гамбург, красно-серый гранит, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена

Урна бетонная уличная Гамбург, красно-серый гранит

5
Настоящее фото товара Урна уличная круглая 40 литров с внутренним ведром Цилиндр, антик серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Урна уличная круглая 40 литров с внутренним ведром Цилиндр, антик серебро

11
Настоящее фото товара Уличная урна КОСМОС (Рубин) 50 литров, перфорированная, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Уличная урна КОСМОС (Рубин) 50 литров, перфорированная, серебро

11
Настоящее фото товара Уличная урна КОСМОС 30 л, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Уличная урна КОСМОС 30 л, серебро

5

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности