Характеристики товара
Описание
Стационарная уличная урна с пепельницей.
Урна ЭКО Отлично впишется в любой парк или двор многоквартирного дома. Благодаря вместительной пепельнице - позволит сделать территорию чистой от окурков. Дворникам понравится удобный механизм очистки пепельницы от окурков - и они станут делать это чаще и быстрее!
Урны для мусора изготавливаются из оцинкованного металла, далее идет покрытие полимерно-порошковой краской.
Есть еще одно преимущество нашей урны с пепельницей, которым мы гордимся – это ее непрогараемость благодаря толщине металла самой пепельницы в 3 мм. Чистая, аккуратная урна поддерживает имидж любой компании и любого заведения. Если своевременно извлекать мусор из урны и уделять какое-то внимание по уходу, то она может прослужить 3-4 года.
Дополнительная информация:
Толщина металла основного бака=0,7 мм, верхний край бака двойной
Профиль ножек = труба 38 мм.
Наличие пепельницы: Урна с пепельницей
Внутренняя емкость: Нет
Материал: Окрашенная сталь
Объем: 30 л
Метод крепления: Стационарная
Высота: 82 см
Ширина: 30 см
Длина: 36 см
Вес: 10 кг
Объем в упаковке, м3: 0.12
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина360 мм
- Ширина300 мм
- Высота820 мм
- Вес10 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет