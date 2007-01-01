Характеристики товара
Описание
WWT 13D pro Brown mini — самая компактная по высоте модель серии D в тёплом коричневом цвете: всего 1,87 м, разработанная специально для веранд и помещений с низкими потолками.
Как и другие модели Д, обогреватель выполнен в форме колбы: нижняя половина закрытая, верхняя — прозрачная трубка из огнеупорного стекла с алюминиевым отражателем, внутри которой горит живое пламя. Коричневый оттенок гармонично сочетается с деревянной мебелью и природным окружением дачи. При уменьшенной высоте мощность составляет 11 кВт — комфортно для локального обогрева зоны отдыха.
Обогреватель работает от стандартного газового баллона объёмом 27 л (баллон приобретается отдельно) и не требует подключения к электричеству. Расход газа 0,78 кг/ч обеспечивает до 15 часов непрерывной работы от одного баллона. Пьезорозжиг, датчик контроля пламени и клапан аварийного отключения при опрокидывании делают эксплуатацию безопасной.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина460 мм
- Высота1870 мм
- Вес17 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Мощность11000 Вт
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1010 мм
- Высота упаковки510 мм
- Глубина упаковки560 мм
- Вес упаковки22 кг
- Объём упаковки0.29 м3
- Изделия стопируютсяНет