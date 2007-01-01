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Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель WWT 13D pro Brown mini 1.87m, произведённого компанией ChiedoCover
Уличный газовый обогреватель WWT 13D pro Brown mini 1.87m
9 оценок
68 090
Товар в корзине. Перейти
Уличный газовый обогреватель WWT 13D pro Brown mini 1.87m - фото 1Уличный газовый обогреватель WWT 13D pro Brown mini 1.87m - фото 2Уличный газовый обогреватель WWT 13D pro Brown mini 1.87m - фото 3Уличный газовый обогреватель WWT 13D pro Brown mini 1.87m - фото 4Уличный газовый обогреватель WWT 13D pro Brown mini 1.87m - фото 5

Уличный газовый обогреватель WWT 13D pro Brown mini 1.87m

Артикул: CH-088-776
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота1870 мм
  • Вес17 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

WWT 13D pro Brown mini — самая компактная по высоте модель серии D в тёплом коричневом цвете: всего 1,87 м, разработанная специально для веранд и помещений с низкими потолками.

Как и другие модели Д, обогреватель выполнен в форме колбы: нижняя половина закрытая, верхняя — прозрачная трубка из огнеупорного стекла с алюминиевым отражателем, внутри которой горит живое пламя. Коричневый оттенок гармонично сочетается с деревянной мебелью и природным окружением дачи. При уменьшенной высоте мощность составляет 11 кВт — комфортно для локального обогрева зоны отдыха.
Обогреватель работает от стандартного газового баллона объёмом 27 л (баллон приобретается отдельно) и не требует подключения к электричеству. Расход газа 0,78 кг/ч обеспечивает до 15 часов непрерывной работы от одного баллона. Пьезорозжиг, датчик контроля пламени и клапан аварийного отключения при опрокидывании делают эксплуатацию безопасной.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота1870 мм
  • Вес17 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Мощность11000 Вт
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1010 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Глубина упаковки560 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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