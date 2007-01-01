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Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель WWT 13I ROTANG Black mini 1.8m, произведённого компанией ChiedoCover
Уличный газовый обогреватель WWT 13I ROTANG Black mini 1.8m
12 оценок
105 890
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Уличный газовый обогреватель WWT 13I ROTANG Black mini 1.8m - фото 1Уличный газовый обогреватель WWT 13I ROTANG Black mini 1.8m - фото 2Уличный газовый обогреватель WWT 13I ROTANG Black mini 1.8m - фото 3Уличный газовый обогреватель WWT 13I ROTANG Black mini 1.8m - фото 4Уличный газовый обогреватель WWT 13I ROTANG Black mini 1.8m - фото 5

Уличный газовый обогреватель WWT 13I ROTANG Black mini 1.8m

Артикул: CH-088-798
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота1800 мм
  • Вес25 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

WWT 13I ROTANG Black mini 1.8m — это уличный газовый обогреватель пирамидальной формы уменьшенной высоты с плетёным корпусом из черного ротанга, созданный для помещений с низкими потолками.

Модель ROTANG Black mini имеет высоту всего 1,8 метра, что позволяет использовать её на террасах с навесом, в беседках с невысокими потолками и на закрытых верандах. Корпус из черного искусственного ротанга создает загадочный и стильный образ, который особенно эффектно раскрывается в вечернее время: свет от пламени подсвечивает плетение, создавая игру теней и бликов. Мощности 11 кВт достаточно для комфортного обогрева зоны диаметром до 2 метров, где могут разместиться до 6 человек. Завораживающий столб пламени в стеклянной колбе высотой 1,5 метра добавляет драматичности и романтики.
Обогреватель работает от стандартного газового баллона (баллон приобретается отдельно) и не требует подключения к электричеству. Устойчивое основание занимает всего 52 см. Встроенная система безопасности (газ-контроль и датчик опрокидывания) автоматически отключает подачу газа при падении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота1800 мм
  • Вес25 кг
  • Материалротанг
  • Мощность11000 Вт
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1200 мм
  • Высота упаковки750 мм
  • Глубина упаковки220 мм
  • Вес упаковки28 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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