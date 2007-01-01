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Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель WWT 13K White, произведённого компанией ChiedoCover
Уличный газовый обогреватель WWT 13K White
15 оценок
159 590
Товар в корзине. Перейти
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Уличный газовый обогреватель WWT 13K White

Артикул: CH-088-779
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина457 мм
  • Глубина457 мм
  • Высота1390 мм
  • Вес37 кг
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Уличный газовый обогреватель WWT 13K White выполнен в белом цвете в стиле камина с эффектом живого пламени . Газовый нагреватель WWT 13K White идеально подойдет, как для уличного кафе и ресторана, так и для веранды и террасы загородного дома. Такой дизайн выглядит привлекательно сам по себе, а в сумерках он еще и создает особую, романтическую атмосферу.

Особый эффект горению пламени придают стеклянные камни , которые засыпаются вокруг горелки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина457 мм
  • Глубина457 мм
  • Высота1390 мм
  • Вес37 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Мощность9000 Вт
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки320 мм
  • Вес упаковки39 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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