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Настоящее фото товара Урна-пепельница металлическая Консол, произведённого компанией ChiedoCover
Урна-пепельница металлическая Консол
10 оценок
11 290
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Урна-пепельница металлическая Консол - фото 1

Урна-пепельница металлическая Консол

Артикул: CH-088-380
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина200 мм
  • Ширина200 мм
  • Высота800 мм
  • Вес8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Металлическая урна-пепельница сочетает в себе современный дизайн, практичность и удобство эксплуатации. Модель предназначена для сбора мусора и окурков одновременно, помогая поддерживать чистоту на входных группах, в зонах для курения и общественных пространствах.
Благодаря стильному внешнему виду урна отлично вписывается в современную городскую среду, а прочный металлический корпус обеспечивает долгий срок службы даже при интенсивной эксплуатации.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина200 мм
  • Ширина200 мм
  • Высота800 мм
  • Вес8 кг
  • Объем32 л
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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