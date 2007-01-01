Характеристики товара
Описание
Металлическая урна-пепельница сочетает в себе современный дизайн, практичность и удобство эксплуатации. Модель предназначена для сбора мусора и окурков одновременно, помогая поддерживать чистоту на входных группах, в зонах для курения и общественных пространствах.
Благодаря стильному внешнему виду урна отлично вписывается в современную городскую среду, а прочный металлический корпус обеспечивает долгий срок службы даже при интенсивной эксплуатации.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина200 мм
- Ширина200 мм
- Высота800 мм
- Вес8 кг
- Объем32 л
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет