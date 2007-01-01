Характеристики товара
Описание
Урна металлическая 4-х секционная.
Баки для мусора окрашены с надписями для разного типа мусора, объем каждого бака 20 литров.
Общий объем урны для мусора = 80литров.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина280 мм
- Ширина1400 мм
- Глубина220 мм
- Высота350 мм
- Вес20 кг
- Объем80 л
- Материалсталь
- Цветкрасный, желтый, зеленый, синий, черный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.27 м3
- Изделия стопируютсяНет