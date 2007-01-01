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Настоящее фото товара Урна для раздельного сбора мусора Коллапс, произведённого компанией ChiedoCover
Урна для раздельного сбора мусора Коллапс
8 оценок
12 890
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Урна для раздельного сбора мусора Коллапс - фото 1

Урна для раздельного сбора мусора Коллапс

Артикул: CH-088-408
8 оценок
Основные характеристики
  • Длина280 мм
  • Ширина1400 мм
  • Глубина220 мм
  • Высота350 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Урна металлическая 4-х секционная.
Баки для мусора окрашены с надписями для разного типа мусора, объем каждого бака 20 литров.
Общий объем урны для мусора = 80литров.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина280 мм
  • Ширина1400 мм
  • Глубина220 мм
  • Высота350 мм
  • Вес20 кг
  • Объем80 л
  • Материалсталь
  • Цветкрасный, желтый, зеленый, синий, черный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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