Характеристики товара
Описание
Кованая скамейка — это стильное и надёжное решение для оформления уличных и общественных пространств. Эта модель гармонично сочетает прочность металла и природное тепло деревянных элементов, что делает её отличным выбором для парков, скверов, дворов, зон отдыха и прогулочных аллей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Высота830 мм
- Вес26 кг
- Материалдерево, сталь
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет