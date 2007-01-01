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Настоящее фото товара Скамейка металлическая без подлокотников Кетч, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка металлическая без подлокотников Кетч
12 оценок
11 590
Товар в корзине. Перейти
Скамейка металлическая без подлокотников Кетч - фото 1

Скамейка металлическая без подлокотников Кетч

Артикул: CH-088-337
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Высота830 мм
  • Вес26 кг
  • Материалдерево, сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кованая скамейка — это стильное и надёжное решение для оформления уличных и общественных пространств. Эта модель гармонично сочетает прочность металла и природное тепло деревянных элементов, что делает её отличным выбором для парков, скверов, дворов, зон отдыха и прогулочных аллей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Высота830 мм
  • Вес26 кг
  • Материалдерево, сталь
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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