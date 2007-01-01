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Настоящее фото товара Урна для мусора с деревянными рейками Стрейкинг, произведённого компанией ChiedoCover
Урна для мусора с деревянными рейками Стрейкинг
13 оценок
8 190
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Урна для мусора с деревянными рейками Стрейкинг - фото 1Урна для мусора с деревянными рейками Стрейкинг - фото 2Урна для мусора с деревянными рейками Стрейкинг - фото 3

Урна для мусора с деревянными рейками Стрейкинг

Артикул: CH-088-412
13 оценок
Основные характеристики
  • Длина390 мм
  • Ширина390 мм
  • Высота680 мм
  • Вес15 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Урна — это сочетание современного дизайна, прочной конструкции и практичности. Она отлично вписывается в городскую среду и подходит для установки во дворах жилых комплексов, парках, у торговых центров, офисных зданий и на территориях образовательных учреждений.
Благодаря деревянным рейкам урна выглядит аккуратно и «тепло», а металлический каркас обеспечивает надежность и долговечность даже при интенсивной эксплуатации.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина390 мм
  • Ширина390 мм
  • Высота680 мм
  • Вес15 кг
  • Объем50 л
  • Материалдерево, сталь
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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