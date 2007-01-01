Характеристики товара
Описание
Урна — это сочетание современного дизайна, прочной конструкции и практичности. Она отлично вписывается в городскую среду и подходит для установки во дворах жилых комплексов, парках, у торговых центров, офисных зданий и на территориях образовательных учреждений.
Благодаря деревянным рейкам урна выглядит аккуратно и «тепло», а металлический каркас обеспечивает надежность и долговечность даже при интенсивной эксплуатации.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина390 мм
- Ширина390 мм
- Высота680 мм
- Вес15 кг
- Объем50 л
- Материалдерево, сталь
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет