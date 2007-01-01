Характеристики товара
Описание
Конструкция выполнена из двух отдельных скамеек, соединенных в одно целое. Изделие не имеет спинки, при этом оно достаточно удобное и прочное для людей. Данная модель считается очень популярной и распространенной по сравнению с другими. Скамейка выполнена в привычной и стандартной форме, что удобно и комфортно при их использовании. Благодаря большому весу конструкцию можно использовать при установке на улице в любом месте. В качестве основы в представленном изделии используется бетон и деревянные рейки для сидения. Каждый элемент из дерева обработан специальным лакокрасочным покрытием.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2250 мм
- Ширина450 мм
- Высота450 мм
- Вес300 кг
- Материалбетон, дерево
- Цветкоричневый, серый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет