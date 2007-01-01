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Настоящее фото товара Скамейка бетонная уличная Пулл Дабл, мрамор шахматка, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка бетонная уличная Пулл Дабл, мрамор шахматка
5 оценок
49 490
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Скамейка бетонная уличная Пулл Дабл, мрамор шахматка - фото 1Скамейка бетонная уличная Пулл Дабл, мрамор шахматка - фото 2Скамейка бетонная уличная Пулл Дабл, мрамор шахматка - фото 3Скамейка бетонная уличная Пулл Дабл, мрамор шахматка - фото 4

Скамейка бетонная уличная Пулл Дабл, мрамор шахматка

Артикул: CH-088-338
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина2250 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота450 мм
  • Вес300 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Конструкция выполнена из двух отдельных скамеек, соединенных в одно целое. Изделие не имеет спинки, при этом оно достаточно удобное и прочное для людей. Данная модель считается очень популярной и распространенной по сравнению с другими. Скамейка выполнена в привычной и стандартной форме, что удобно и комфортно при их использовании. Благодаря большому весу конструкцию можно использовать при установке на улице в любом месте. В качестве основы в представленном изделии используется бетон и деревянные рейки для сидения. Каждый элемент из дерева обработан специальным лакокрасочным покрытием.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2250 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота450 мм
  • Вес300 кг
  • Материалбетон, дерево
  • Цветкоричневый, серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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