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Настоящее фото товара Урна для раздельного сбора мусора Джоист, произведённого компанией ChiedoCover
Урна для раздельного сбора мусора Джоист
11 оценок
32 790
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Урна для раздельного сбора мусора Джоист - фото 1Урна для раздельного сбора мусора Джоист - фото 2

Урна для раздельного сбора мусора Джоист

Артикул: CH-088-385
11 оценок
Основные характеристики
  • Длина920 мм
  • Ширина380 мм
  • Высота870 мм
  • Вес40 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Урна для раздельного сбора мусора , выполнена из оцинкованной стали покрытой в порошковую краску черного цвета. Так же на урну наносятся наклейки с описанием того мусора, для которого предназначен тот или иной бак. Верхняя часть урны выполнена в виде защитной крышки с отверстиями под мусор. Внутри предусмотрены специальные оцинкованные емкости по 48 литров каждая размер 280*780 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина920 мм
  • Ширина380 мм
  • Высота870 мм
  • Вес40 кг
  • Объем150 л
  • Материалсталь, нержавеющая сталь
  • Цветкрасный, зеленый, синий, черный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.33 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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