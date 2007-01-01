Характеристики товара
Описание
Урна для раздельного сбора мусора , выполнена из оцинкованной стали покрытой в порошковую краску черного цвета. Так же на урну наносятся наклейки с описанием того мусора, для которого предназначен тот или иной бак. Верхняя часть урны выполнена в виде защитной крышки с отверстиями под мусор. Внутри предусмотрены специальные оцинкованные емкости по 48 литров каждая размер 280*780 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина920 мм
- Ширина380 мм
- Высота870 мм
- Вес40 кг
- Объем150 л
- Материалсталь, нержавеющая сталь
- Цветкрасный, зеленый, синий, черный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.33 м3
- Изделия стопируютсяНет