Характеристики товара
Описание
Садовая скамейка — это идеальное решение для вашего сада или двора. Она выполнена из обработанной сосны и имеет стальной каркас, который обеспечивает прочность и надежность. Основание скамейки изготовлено с применением лазерной резки, что обеспечивает точность и качество сборки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1410 мм
- Глубина400 мм
- Высота790 мм
- Вес22 кг
- Материалметалл, массив сосны
- Цветбелый, светлое дерево
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1420 мм
- Высота упаковки150 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет