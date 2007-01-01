Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Скамейка Vault, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка Vault
6 оценок
11 190
Скамейка Vault - фото 1Скамейка Vault - фото 2Скамейка Vault - фото 3Скамейка Vault - фото 4
Скамейка Vault

Артикул: CH-083-591
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1410 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота790 мм
  • Вес22 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Садовая скамейка — это идеальное решение для вашего сада или двора. Она выполнена из обработанной сосны и имеет стальной каркас, который обеспечивает прочность и надежность. Основание скамейки изготовлено с применением лазерной резки, что обеспечивает точность и качество сборки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1410 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота790 мм
  • Вес22 кг
  • Материалметалл, массив сосны
  • Цветбелый, светлое дерево

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1420 мм
  • Высота упаковки150 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

