Характеристики товара
Описание
— уникальный, ни на что не похожий дизайн;
— обработанное и ошкуренное дерево;
— прочный стальной каркас;
— сборно-разборная конструкция;
— заводское качество изготовления (на современном металлообрабатывающем оборудовании).
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина780 мм
- Глубина500 мм
- Высота1420 мм
- Вес22 кг
- Материалметалл, массив сосны
- Цветчерный, светлое дерево
Параметры упаковки
- Ширина упаковки150 мм
- Высота упаковки1420 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет