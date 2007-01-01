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Настоящее фото товара Скамейка металлическая садовая Ламинейт, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка металлическая садовая Ламинейт
5 оценок
15 890
Товар в корзине. Перейти
Скамейка металлическая садовая Ламинейт - фото 1

Скамейка металлическая садовая Ламинейт

Артикул: CH-088-323
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина1500 мм
  • Ширина570 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина сиденья380 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильная и функциональная скамейка — идеальное решение для благоустройства дворов, скверов, парков и зон отдыха.Она сочетает лаконичный дизайн, надёжные материалы и удобство эксплуатации, создавая комфортную атмосферу на открытом пространстве.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина570 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Вес30 кг
  • Материалдерево, сталь
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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