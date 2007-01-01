Характеристики товара
Описание
Стильная и функциональная скамейка — идеальное решение для благоустройства дворов, скверов, парков и зон отдыха.Она сочетает лаконичный дизайн, надёжные материалы и удобство эксплуатации, создавая комфортную атмосферу на открытом пространстве.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1500 мм
- Ширина570 мм
- Высота800 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Вес30 кг
- Материалдерево, сталь
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет