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Настоящее фото товара Урна бетонная парковая Корбел, произведённого компанией ChiedoCover
Урна бетонная парковая Корбел
10 оценок
9 190
Товар в корзине. Перейти
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Урна бетонная парковая Корбел

Артикул: CH-088-379
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота600 мм
  • Вес100 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Урна бетонная парковая — надёжное и эстетичное решение для благоустройства территорий. Изделие изготовлено из прочного армированного бетона, что обеспечивает высокую устойчивость, долговечность и антивандальные свойства.
Эта уличная бетонная урна гармонично вписывается в городской ландшафт и отлично подходит для установки в парках, скверах, на остановках общественного транспорта, у входов в торговые центры, офисные здания и жилые комплексы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота600 мм
  • Вес100 кг
  • Объем50 л
  • Материалбетон
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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