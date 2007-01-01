Характеристики товара
Описание
Урна бетонная парковая — надёжное и эстетичное решение для благоустройства территорий. Изделие изготовлено из прочного армированного бетона, что обеспечивает высокую устойчивость, долговечность и антивандальные свойства.
Эта уличная бетонная урна гармонично вписывается в городской ландшафт и отлично подходит для установки в парках, скверах, на остановках общественного транспорта, у входов в торговые центры, офисные здания и жилые комплексы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Ширина400 мм
- Высота600 мм
- Вес100 кг
- Объем50 л
- Материалбетон
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет