Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Урна уличная круглая 40 литров с внутренним ведром Чип, антик серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Урна уличная круглая 40 литров с внутренним ведром Чип, антик серебро
11 оценок
4 390
Товар в корзине. Перейти
Урна уличная круглая 40 литров с внутренним ведром Чип, антик серебро - фото 1

Урна уличная круглая 40 литров с внутренним ведром Чип, антик серебро

Артикул: CH-057-370
11 оценок
Основные характеристики
  • Длина300 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота600 мм
  • Вес10 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Урна уличная для Мусора с Пепельницей Рутинг
Фотография товара Урна уличная для Мусора с Пепельницей Рутинг от компании ChiedoCover.
Следующий Урна уличная круглая 40 литров с внутренним ведром Чип, антик бронза
Фотография товара Урна уличная круглая 40 литров с внутренним ведром Чип, антик бронза от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота600 мм
  • Вес10 кг
  • Материалсталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Уличная урна для мусора Капбоард, произведённого компанией ChiedoCover
от17 890
Оптовая цена

Уличная урна для мусора Капбоард

10
Настоящее фото товара Уличная урна КОСМОС 50 литров, перфорированная, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Уличная урна КОСМОС 50 литров, перфорированная, бронза

12
Настоящее фото товара Уличная урна Локер-20, антик серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Уличная урна Локер-20, антик серебро

14
Настоящее фото товара Урна пепельница металлическая Алдер, сталь зеркальная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Урна пепельница металлическая Алдер, сталь зеркальная

9
Настоящее фото товара Урна титан Лим, для мусора, круглая, 30л, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Урна титан Лим, для мусора, круглая, 30л, хром

10
Настоящее фото товара Урна уличная Кервинг, в комплекте с внутренним ведром, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Урна уличная Кервинг, в комплекте с внутренним ведром

10
Настоящее фото товара Урна уличная металлическая Доветеил, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Урна уличная металлическая Доветеил, серый

14
Настоящее фото товара Урна уличная с козырьком Сендер, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Урна уличная с козырьком Сендер

7
Настоящее фото товара Урна уличная с пепельницей Пленер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от17 890
Оптовая цена

Урна уличная с пепельницей Пленер 2

12
Настоящее фото товара Урна бетонная уличная Лектерн, мрамор шахматка, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена

Урна бетонная уличная Лектерн, мрамор шахматка

7

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Урна для мусора Сеаграсс, 30 литров, сталь матовая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Урна для мусора Сеаграсс, 30 литров, сталь матовая

14
Фотография товара Урна уличная металлическая Энкас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна уличная металлическая Энкас, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Урна уличная металлическая Энкас

44
Настоящее фото товара Урна для мусора Рид, 12 литров, с педалью, сталь матовая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Урна для мусора Рид, 12 литров, с педалью, сталь матовая

6
Настоящее фото товара Уличная урна для мусора Пресс, 100 л, произведённого компанией ChiedoCover
от30 690
Оптовая цена

Уличная урна для мусора Пресс, 100 л

13
Настоящее фото товара Урна для улицы переносная Сьюд, 15 литров, черная, с ручкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Урна для улицы переносная Сьюд, 15 литров, черная, с ручкой

11
Настоящее фото товара Урна уличная Грувер-стационарная, 25 литров, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена

Урна уличная Грувер-стационарная, 25 литров

13
Настоящее фото товара Уличная урна Локер, 50 литров, перфорированная, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Уличная урна Локер, 50 литров, перфорированная, серебро

11
Настоящее фото товара Урна Дуга, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Урна Дуга

47
Настоящее фото товара Урны для раздельного сбора мусора «Тандем», произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Урны для раздельного сбора мусора «Тандем»

42
Настоящее фото товара Урна бетонная уличная Лектерн, красно-серый гранит, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена

Урна бетонная уличная Лектерн, красно-серый гранит

8

Другие товары из раздела урны для помещений

Фотография товара Урна металлическая Тик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна металлическая Тик, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена

Урна металлическая Тик

37
Настоящее фото товара Квадратная урна для мусора Портир-21, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Квадратная урна для мусора Портир-21

12
Настоящее фото товара Уличная урна Локер-20, 20 литров, антик серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Уличная урна Локер-20, 20 литров, антик серебро

6
Настоящее фото товара Урна для мусора уличная Твид, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Урна для мусора уличная Твид

11
Настоящее фото товара Урна металлическая уличная Валнут, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Урна металлическая уличная Валнут, зеленая

5
Настоящее фото товара Урна с мраморной отделкой Эбониз, золотой мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от30 390
Оптовая цена

Урна с мраморной отделкой Эбониз, золотой мрамор

6
Настоящее фото товара Урна уличная металлическая Лафе, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Урна уличная металлическая Лафе, серый

15
Настоящее фото товара Урна бетонная парковая Алтар, красно-серый гранит, произведённого компанией ChiedoCover
от33 490
Оптовая цена

Урна бетонная парковая Алтар, красно-серый гранит

9
Настоящее фото товара Урна бетонная уличная Лектерн, московский гравий, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена

Урна бетонная уличная Лектерн, московский гравий

5
Настоящее фото товара Урна бетонная уличная Пулпит, московский гравий, произведённого компанией ChiedoCover
от36 190
Оптовая цена

Урна бетонная уличная Пулпит, московский гравий

10

Товар в корзине

Урна уличная круглая 40 литров с внутренним ведром Чип, антик серебро
Урна уличная круглая 40 литров с внутренним ведром Чип, антик серебро
от 4 390
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Урна для мусора Сеаграсс, 30 литров, сталь матовая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Урна для мусора Сеаграсс, 30 литров, сталь матовая

14
Фотография товара Урна уличная металлическая Энкас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна уличная металлическая Энкас, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Урна уличная металлическая Энкас

44
Настоящее фото товара Урна для мусора Рид, 12 литров, с педалью, сталь матовая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Урна для мусора Рид, 12 литров, с педалью, сталь матовая

6
Настоящее фото товара Уличная урна для мусора Пресс, 100 л, произведённого компанией ChiedoCover
от30 690
Оптовая цена

Уличная урна для мусора Пресс, 100 л

13

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности