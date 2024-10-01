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Кровать Клауд парящая дуб крафт золотой

Артикул: CH-068-531
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1774 мм
  • Высота упаковки1022 мм
  • Глубина упаковки2145 мм
  • Объём упаковки3.89 м3
  • Вес упаковки80 кг

Отзывы

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