Стул Dark
Полукресло Dolche, велюр Teddy 22 бежевый, венге
Стул Монти, шенилл Madison 02, венге
Стул Mix, шенилл Stella Clean Neve, ножки бук, морилка венге
Стул Комфорт, FORTUNA 03, венге
Стул Комфорт, FORTUNA 12, венге
Стул Gavi, велюр Teddy 300, ножки бук морилка венге
Стул Topas, велюр Velutto-34 черный, морилка венге
Стул Ricco, рогожка Austin 21 Black, ножки бук морилка венге
Стул Safir, велюр Velutto-34 черный, морилка венге
Стул Safir, велюр velutto 55/спинка и кант трусарди 37/1, морилка венге
Стул Mix, кожзам Stella Clean Neve, ножки бук, морилка венге, каркас RAL 9005 муар
Стул барный Ува S, венге/ бежевый
Стул барный Ува S какао/ венге
Полукресло Fendi, рогожка Melange 612, венге
Полукресло Dolche, велюр Velutto 03, ножки бук, морилка венге
Стул Лонки, разноцветный, каркас венге
Стул барный Джипси Garden, опоры венге
Стул Bali, велюр selesta 08, венге
Стул барный 01, шенилл RAIN watter green, морилка венге
Стул Маллин, шенилл синий,спинка жаккард узор, ножки венге
Стул Ува NS, коричневый/ венге
Стул Safir, рогожка крем бинго 3, венге
Стул Ruby, велюр Velutto-34 черный, морилка венге
Стул Bali, велюр ginger 008, морилка венге
Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге
Стул Topas, шенилл ONTARIO band bamboo, морилка венге
Стул Safir, шенилл ARIA indigo, ножки венге
Полукресло Джеймс
Стул Бык, бежевый
Стул Бык, серый
Полукресло Шарри, цвет пыльная роза
Стул Ricco, кожзам Galaxy Dark Green, ножки бук
Стул Ricco, Art Vision Modena plain 4048, ножки бук
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый
Полукресло Шарри коричневый велюр Amore
Стул Гаага коричневый
Стул Бык, черный
Стул Kato с подлокотниками, велюр, массив бука