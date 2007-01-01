Товар в корзине. Перейти
Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, 12 шт, стекло, дерево, 7 см, прозрачный, светлое дерево - фото 1Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, 12 шт, стекло, дерево, 7 см, прозрачный, светлое дерево - фото 2Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, 12 шт, стекло, дерево, 7 см, прозрачный, светлое дерево - фото 3

Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, 12 шт, стекло, дерево, 7 см, прозрачный, светлое дерево

Артикул: CH-062-180
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Банка для подачи, сталь нержавеющая, 120 мл, 40 мм
Фотография товара Банка для подачи, сталь нержавеющая, 120 мл, 40 мм от компании ChiedoCover.
Следующий Стакан для подачи, с крышкой, 12 шт, стекло, 80 мл, 55 мм
Фотография товара Стакан для подачи, с крышкой, 12 шт, стекло, 80 мл, 55 мм от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота70 мм
  • Диаметр60 мм
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный, светлое дерево
  • ФормаКруглая

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела стаканы для подачи

Товар в корзине

Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, 12 шт, стекло, дерево, 7 см, прозрачный, светлое дерево
Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, 12 шт, стекло, дерево, 7 см, прозрачный, светлое дерево
от 10 050
10 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают