Характеристики товара
Описание
Банкетка выполнена из нержавеющей стали, что делает конструкцию прочной и надежной. Обивка сиденья - велюр. Материал обладает особой прочностью и износоустойчивостью, приятный на ощупь, эластичный и теплый.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 102*48*20
Вес брутто: 11,1 кг.
Объем: 0,098
Основные характеристики
- Высота460 мм
- Ширина990 мм
- Глубина455 мм
- Вес9.5 кг
- Материал каркасасталь
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветсиний, серебряный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1020 мм
- Высота упаковки480 мм
- Глубина упаковки200 мм
- Объём упаковки0.10 м3
- Вес упаковки11.10 кг