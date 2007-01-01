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Банкетка Flow, темно- серый

Артикул: CH-074-289
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Простая и удобная металлическая банкетка коллекции Flow в натуральной цветовой гамме, которую выбрали наши дизайнеры, найдет свое место в любом помещении. К вашему выбору 5 базовых цветов стандартного исполнения. В случаях заказа под проект, возможна окраска в индивидуальные цвета согласно RAL.

Металлический банкетка Flow изготавливается из стальных профилей: труба d32х1,5 мм и полоса 40х6мм. Указанным материалам придается изящная форма посредством лазерной резки и последующей гибки на станках с ЧПУ. Окраска осуществляется в автоматизированной линии порошковой окраски с качественной 7-ми зонной подготовкой поверхности изделия для нанесения покрытия.

Банкетку Flow можно использовать в качестве кофейного столика в комплекте с диванной группой, либо в качестве сервировочного столика между глубоким диваном и креслом, как подставку для ног, в качестве подставки для цветов и т.д. В вашем загородном доме или на даче всегда есть необходимость в таком небольшом, но многофункциональном мебельном элементе. Металлическая банкетка Flow предназначена для использования в течение длительного времени в любую погоду и в любое время года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина612 мм
  • Глубина595 мм
  • Высота388 мм
  • Вес14 кг
  • Толщина стенки каркаса1.5 мм
  • Материалсталь
  • Материал каркасастальная труба
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки698 мм
  • Высота упаковки427 мм
  • Глубина упаковки678 мм
  • Вес упаковки19 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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