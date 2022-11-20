Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина920 мм
- Ширина420 мм
- Высота510 мм
- Вес7 кг
- Материалвелюр
- Максимальная нагрузка140 кг
- Цветкоричневый, белый
- Страна изготовленияРоссия
Банкетка ПФ-11 черная
Банкетка Джови серо-синяя
Банкетка Джови белая
Банкетка Ретро с ящиком
Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро
Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро
Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото
Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото
Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро
Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро
Раунд 20мм с широким сиденьем
Стул Азия 20мм - бронза, коричневый
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый
Стул Молот 20мм, черный, шенилл черный
Стул Орион жемчужный, пластиковый
Стул William ромб бархат коричневый
Банкетка Инсигния, вельвет бежевый, золото
Банкетка Инсигния, вельвет черный, золото
Банкетка Сапфир, вельвет синий, серебро
Банкетка лофт Фрайди
Банкетка Лофт 3