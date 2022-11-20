Товар в корзине. Перейти
Банкетка Исэ, венге, велюр желтый - фото 1Банкетка Исэ, венге, велюр желтый - фото 2Банкетка Исэ, венге, велюр желтый - фото 3Банкетка Исэ, венге, велюр желтый - фото 4

Банкетка Исэ, венге, велюр желтый

2 оценки
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Банкетка Исэ, сосна, рогожка черная
Банкетка Исэ, сосна, рогожка черная
Следующий Банкетка Исэ, белая, велюр синий
Банкетка Исэ, сосна, рогожка черная

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина920 мм
  • Ширина420 мм
  • Высота510 мм
  • Вес7 кг
  • Материалвелюр
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Настоящее фото товара Банкетка ПФ-11 черная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
5

Банкетка ПФ-11 черная

Банкетка Джови серо-синяяНастоящее фото товара Банкетка Джови серо-синяя, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена
16

Банкетка Джови серо-синяя

Банкетка Джови белаяНастоящее фото товара Банкетка Джови белая, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена
3

Банкетка Джови белая

Настоящее фото товара Банкетка Ретро с ящиком, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
2

Банкетка Ретро с ящиком

Банкетка Бруклин, вельвет синий, сереброНастоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99044
40 990 ₽Оптовая цена
11

Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро

В наличии 24 шт.
Банкетка Бруклин, вельвет серый, сереброНастоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99044
40 990 ₽Оптовая цена
2

Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро

В наличии 14 шт.
Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золотоНастоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от25 99044
45 990 ₽Оптовая цена
13

Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото

В наличии 23 шт.
Банкетка Бруклин, вельвет черный, золотоНастоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99051
45 990 ₽Оптовая цена
9

Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото

В наличии 21 шт.
Банкетка Инсигния, вельвет серый, сереброНастоящее фото товара Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от21 49051
42 990 ₽Оптовая цена
14

Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро

В наличии 15 шт.
Банкетка Инсигния, вельвет синий, сереброНастоящее фото товара Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от23 99045
42 990 ₽Оптовая цена
3

Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро

В наличии 22 шт.
С этим товаром покупают
Стул Хит 20мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69029
2 350 ₽
14

Стул Хит 20мм - кожзам

Стул Кьявари Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99027
4 090 ₽
38Хит

Стул Кьявари Белый, деревянный

В наличии 200 шт.
Стул Наполеон Серебро, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29012
5 990 ₽
11Хит

Стул Наполеон Серебро, деревянный

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - бронза, шенилл коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 65031
2 380 ₽
28

Стул Хит 25мм - бронза, шенилл коричневый

Стул Gabi LUX велюр бежевыйНастоящее фото товара Стул Gabi LUX велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99042
11 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Gabi LUX велюр бежевый

В наличии 71 шт.
Обеденный стул Чико, шоколадныйНастоящее фото товара Обеденный стул Чико, шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
11

Обеденный стул Чико, шоколадный

В наличии 31 шт.
Стул Oliver Square велюр синийНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99010
5 490 ₽Оптовая цена
10

Стул Oliver Square велюр синий

В наличии 100 шт.
Другие товары из разделабанкетки
Банкетка Инсигния, вельвет бежевый, золотоНастоящее фото товара Банкетка Инсигния, вельвет бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от25 99044
45 990 ₽Оптовая цена
4

Банкетка Инсигния, вельвет бежевый, золото

В наличии 21 шт.
Банкетка Инсигния, вельвет черный, золотоНастоящее фото товара Банкетка Инсигния, вельвет черный, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от25 99044
45 990 ₽Оптовая цена
7

Банкетка Инсигния, вельвет черный, золото

В наличии 31 шт.
Банкетка Сапфир, вельвет синий, сереброНастоящее фото товара Банкетка Сапфир, вельвет синий, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от13 49056
29 990 ₽Оптовая цена
2

Банкетка Сапфир, вельвет синий, серебро

В наличии 7 шт.
Банкетка лофт ФрайдиНастоящее фото товара Банкетка лофт Фрайди, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690
29

Банкетка лофт Фрайди

Банкетка Лофт 3Настоящее фото товара Банкетка Лофт 3, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
37

Банкетка Лофт 3