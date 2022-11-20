Характеристики товара
Описание
Кухонный барный стул Ноксвилл
Материал сиденья: Экокожа
Материал каркаса: Хромированный металл
Стул снабжен поворотно подъемным механизмом газ-лифт
Диаметр основания: 385мм
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, нагрузка на газ-лифт до 120 кг
Основные характеристики
- Высота610/820 мм
- Высота до сиденья610/820 мм
- Ширина330 мм
- Глубина330 мм
- Ширина сиденья330 мм
- Глубина сиденья330 мм
- Вес6 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки12.40 кг