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Барный стул LECCO DARK GREEN - фото 1Барный стул LECCO DARK GREEN - фото 2

Барный стул LECCO DARK GREEN

Артикул: CH-016-517
80 оценок
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Характеристики товара

Описание

Сиденье обито велюром.

Ножки стула - металл, окрашенный в белый цвет.

Упакован - 4 шт./2 кор.

Гарантийное обслуживание не производится в случае использования изделия в общественных местах и (или) производственных целях.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина750 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота1040 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый, белый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.30 м3

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