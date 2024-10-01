Характеристики товара
Описание
Сиденье обито велюром.
Ножки стула - металл, окрашенный в белый цвет.
Упакован - 4 шт./2 кор.Гарантийное обслуживание не производится в случае использования изделия в общественных местах и (или) производственных целях.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина750 мм
- Ширина410 мм
- Глубина480 мм
- Высота1040 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Вес7 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый, белый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.30 м3