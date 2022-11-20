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Кресло Armin

Артикул: CH-049-797
8 оценок
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Стул Verdani
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Стул Verdani

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота830 мм
  • Вес6.3 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьямикрофибра
  • Цветзеленый

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