Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина560 мм
- Высота830 мм
- Вес6.3 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьямикрофибра
- Цветзеленый
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