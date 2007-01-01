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Фредо обеденная группа из искусственного ротанга, коричневый - фото 1Фредо обеденная группа из искусственного ротанга, коричневый - фото 2Фредо обеденная группа из искусственного ротанга, коричневый - фото 3

Фредо обеденная группа из искусственного ротанга, коричневый

Артикул: CH-076-977
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденная группа «Фредо» для сада, веранды, летней площадки ресторана. В набор входит квадратный стол «Айриш» (900×900×750 мм) и 4 кресла «Равенна» (570×680×810 мм) в насыщенном коричневом оттенке.Каркас мебели выполнен из легкого и долговечного алюминия, оплетенного вручную синтетической ротанговой лозой. Кресла идут с подушками в комплекте. Материал столешницы – ударопрочное стекло 5 мм.Обеденная группа идеальна для обустройства лаунж-зоны на открытом пространстве поскольку устойчива к перепадам погоды и атмосферным осадкам.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес46 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки50 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Фредо обеденная группа из искусственного ротанга, коричневый
Фредо обеденная группа из искусственного ротанга, коричневый
160 190
В корзине

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