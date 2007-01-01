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Форио столик кофейный из искусственного ротанга, соломенный

Артикул: CH-077-148
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кофейный столик «Форио» предназначен для комфортного обустройства зоны с ограниченным пространством, хорошо сочетается с шезлонгами и небольшими креслами. Ее основу составляет каркас из высококачественного алюминия. Ручное плетение выполнено из круглого искусственного ротанга. Столик имеет дополниельную полку.Мебель представлена в натуральном соломенном цвете.Роль рабочей поверхности кофейного столика выполняет стеклянная столешница толщиной 5 мм. Характеризуется высокими эксплуатационными свойствами и долговечностью.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота520 мм
  • Вес7 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг, закаленое стекло
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки480 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Вес упаковки7.50 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Форио столик кофейный из искусственного ротанга, соломенный
Форио столик кофейный из искусственного ротанга, соломенный
22 290
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