Характеристики товара
Описание
Кофейный столик «Форио» предназначен для комфортного обустройства зоны с ограниченным пространством, хорошо сочетается с шезлонгами и небольшими креслами. Ее основу составляет каркас из высококачественного алюминия. Ручное плетение выполнено из круглого искусственного ротанга. Столик имеет дополниельную полку.Мебель представлена в натуральном соломенном цвете.Роль рабочей поверхности кофейного столика выполняет стеклянная столешница толщиной 5 мм. Характеризуется высокими эксплуатационными свойствами и долговечностью.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина450 мм
- Высота520 мм
- Вес7 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг, закаленое стекло
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки480 мм
- Высота упаковки520 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Вес упаковки7.50 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет