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Кальяри кресло из искусственного ротанга (гиацинт), соломенный - фото 1Кальяри кресло из искусственного ротанга (гиацинт), соломенный - фото 2Кальяри кресло из искусственного ротанга (гиацинт), соломенный - фото 3Кальяри кресло из искусственного ротанга (гиацинт), соломенный - фото 4
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Кальяри кресло из искусственного ротанга (гиацинт), соломенный

Артикул: CH-077-151
5 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло из искусственного ротанга «Кальяри» оснащено каркасом из прочного алюминия, ручное круглое плетение является основным декоративным элементом мебели. Оно выполнено из искусственного ротанга вида «гиацинт» соломенного цвета.В комплектацию входят мягкие подушки для комфортного расположения. Чехлы съёмные серо-коричневого цвета из высококлассного полиэстера с плотностью 230гр/м2.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина980 мм
  • Глубина880 мм
  • Высота680 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Вес18 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки690 мм
  • Глубина упаковки1000 мм
  • Вес упаковки19 кг
  • Объём упаковки0.62 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кальяри кресло из искусственного ротанга (гиацинт), соломенный
Кальяри кресло из искусственного ротанга (гиацинт), соломенный
81 290
В корзине

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