Характеристики товара
Описание
Материал — бифлекс
Основные характеристики
- Вид чехладля стульев
- Цветбелый
Материал — бифлекс
Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Чехол на барный стул, прямоугольная строчка, серый
Чехол на растущий стул, серый
Чехол на растущий стул, бежевый
Чехол 58, габардин
Чехол 53 журавинка
Чехол на стул со спинкой CHILLY, бежевый
Чехол на стул со спинкой CHILLY, белый
Чехол на стул со спинкой CHILLY, бирюзовый
Чехол на стул со спинкой CHILLY, голубой
Чехол на стул со спинкой CHILLY, зеленый
Покрывало 220-128
Покрывало 220-129
Покрывало 220-130
Покрывало 220-131
Покрывало 220-45
Покрывало 220-46
Покрывало 220-47
Покрывало 220-48
Покрывало 220-49
Покрывало 220-50