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Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар - фото 1Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар - фото 2Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар - фото 3Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар - фото 4Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар - фото 5Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар - фото 6Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар - фото 7Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар - фото 8
Реальное изображение товара 1 Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар производства ChiedoCover
+1Реальное изображение товара 7 Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар производства ChiedoCover
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Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар

Артикул: CH-073-077
14 оценокХит продаж
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Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес5,8 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр
  • Цвет каркасашампань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа

Отзывы

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Популярные варианты обивки

Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар - обивка в цвете Remy 85Remy 85
Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар - обивка в цвете Remy 83Remy 83
Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар - обивка в цвете Remy 81Remy 81
Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар - обивка в цвете Remy 79Remy 79
Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар - обивка в цвете Remy 78Remy 78
Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар - обивка в цвете Remy 76Remy 76
Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар - обивка в цвете Remy 72Remy 72
Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар - обивка в цвете Remy 71Remy 71
Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар - обивка в цвете Remy 69Remy 69
Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар - обивка в цвете Remy 62Remy 62
Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар - обивка в цвете Remy 33Remy 33
Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар - обивка в цвете Remy 32Remy 32
Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар - обивка в цвете Remy 28Remy 28
Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар - обивка в цвете Remy 25Remy 25
Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар - обивка в цвете Remy 14Remy 14
Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар - обивка в цвете Remy 06Remy 06
Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар - обивка в цвете Remy 05Remy 05
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