Чехол для стола 07
1 990 ₽
Чехол можно сшить на любой стол
Уточняйте цену
* Расстояние между ножек 50 сантиметров
|Ткань
|Диаметр см
|Оптовая цена руб
|Розничная цена руб
|Спандекс
|60
|1990
|2590
|Спандекс
|70
|2090
|2700
|Спандекс
|80
|2190
|2850
|Бифлекс
|60
|3290
|4290
|Бифлекс
|70
|3390
|4400
|Бифлекс
|80
|3490
|4550
Подстолье металлическое 1245
Ткань Твил
Люстра Odeon Light Kuvia
Вешалка напольная Альберо R11 дерево
Стеллаж 70
Стеллаж 71
Столешница слэб Малатиа
Комплект Salemo set with 3 seat sofa
Стул полубарный Ститч велюр изумрудный