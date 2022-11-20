Чехол для стола 08
1 990 ₽
Чехол можно сшить на любой стол, материал - спандекс
Уточняйте цену
* Расстояние между ножек 50 сантиметров
|Ткань
|Диаметр см
|Оптовая цена руб
|Розничная цена руб
|Спандекс
|60
|1990
|2590
|Спандекс
|70
|2090
|2700
|Спандекс
|80
|2190
|2850
|Бифлекс
|60
|3190
|4150
|Бифлекс
|70
|3250
|4200
|Бифлекс
|80
|3300
|4290
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