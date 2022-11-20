Чехол для стола 08

13 оценок

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Чехол для стола 08

5
1 990 ₽
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Чехол для стола 07

Популярные варианты ткани

2-110510 шампань2-110510 шампань
2-181763 красный2-181763 красный
2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
1927-010101 белый1927-010101 белый
1346-010101 белый1346-010101 белый
1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
1812-161004 бордо1812-161004 бордо
116 Золотой116 Золотой
162 Красный162 Красный
1625-010101 белый1625-010101 белый
1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
1835-0101011835-010101
ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
1000-9051000-905
1000-5131000-513
1000-1071000-107
1000-0001000-000
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Характеристики товара

Описание

Чехол можно сшить на любой стол, материал - спандекс

Уточняйте цену

* Расстояние между ножек 50 сантиметров

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Варианты размеров

Ткань Диаметр см Оптовая цена руб Розничная цена руб
Спандекс 60 1990 2590
Спандекс 70 2090 2700
Спандекс 80 2190 2850
Бифлекс 60 3190
 4150
Бифлекс 70 3250 4200
Бифлекс 80 3300 4290

Выполненные заказы

Чехол на коктейльный стол, белый
Чехол на коктейльный стол, белый
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