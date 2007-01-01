Характеристики товара
Описание
Стул полубарный Бриф Оригинал Н — комфорт, практичность и актуальный дизайн. Модель разработана и производится на собственном производстве, что позволяет контролировать качество на каждом этапе и предлагать надежное решение для ежедневного использования.
Мягкое сиденье и округлая эргономичная спинка обеспечивают удобную посадку, а подставка для ног позволяет расслабиться, даже если вы проводите за стойкой длительное время. Обивка выполнена из качественного велюра — мягкого и приятного на ощупь материала, который создает ощущение уюта. Велюр отличается износостойкостью, высокой цветоустойчивостью и прост в уходе: достаточно регулярной сухой чистки пылесосом или мягкой щеткой. Внутри используется наполнитель ППУ (уплотненный мебельный поролон), обеспечивающий оптимальную упругость и комфорт даже при длительном использовании.
Основа конструкции — надежный фанерный каркас, который гарантирует прочность и долговечность. Каркас изготовлен из прочного ДСП/фанера. Ножки выполнены из металла в черном цвете — прочные, устойчивые, выдерживают нагрузку до 120 кг, а специальные подпятники защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение. Благодаря лаконичному современному дизайну и устойчивой конструкции, стул Бриф оригинал Н идеально подойдет для кухни, гостиной, обеденной зоны, а также для барной стойки в кафе или ресторане.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина490 мм
- Высота1010 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота посадочного места 650 мм
- Вес7 кг
- Материал каркасафанера, ДСП
- Допустимая нагрузка120
- Материал ножекметалл
- Цветбежевый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки590 мм
- Высота упаковки165 мм
- Глубина упаковки980 мм
- Вес упаковки14.5 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет