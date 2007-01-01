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Настоящее фото товара Стул Бриф Оригинал Н полубарный велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Бриф Оригинал Н полубарный велюр, бежевый
8 оценок
9 190
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Стул Бриф Оригинал Н полубарный велюр, бежевый - фото 1Стул Бриф Оригинал Н полубарный велюр, бежевый - фото 2Стул Бриф Оригинал Н полубарный велюр, бежевый - фото 3Стул Бриф Оригинал Н полубарный велюр, бежевый - фото 4Стул Бриф Оригинал Н полубарный велюр, бежевый - фото 5

Стул Бриф Оригинал Н полубарный велюр, бежевый

Артикул: CH-088-051
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота1010 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул полубарный Бриф Оригинал Н — комфорт, практичность и актуальный дизайн. Модель разработана и производится на собственном производстве, что позволяет контролировать качество на каждом этапе и предлагать надежное решение для ежедневного использования.

Мягкое сиденье и округлая эргономичная спинка обеспечивают удобную посадку, а подставка для ног позволяет расслабиться, даже если вы проводите за стойкой длительное время. Обивка выполнена из качественного велюра — мягкого и приятного на ощупь материала, который создает ощущение уюта. Велюр отличается износостойкостью, высокой цветоустойчивостью и прост в уходе: достаточно регулярной сухой чистки пылесосом или мягкой щеткой. Внутри используется наполнитель ППУ (уплотненный мебельный поролон), обеспечивающий оптимальную упругость и комфорт даже при длительном использовании.

Основа конструкции — надежный фанерный каркас, который гарантирует прочность и долговечность. Каркас изготовлен из прочного ДСП/фанера. Ножки выполнены из металла в черном цвете — прочные, устойчивые, выдерживают нагрузку до 120 кг, а специальные подпятники защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение. Благодаря лаконичному современному дизайну и устойчивой конструкции, стул Бриф оригинал Н идеально подойдет для кухни, гостиной, обеденной зоны, а также для барной стойки в кафе или ресторане.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота1010 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота посадочного места 650 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасафанера, ДСП
  • Допустимая нагрузка120
  • Материал ножекметалл
  • Цветбежевый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки590 мм
  • Высота упаковки165 мм
  • Глубина упаковки980 мм
  • Вес упаковки14.5 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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