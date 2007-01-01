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Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Malta 09, каркас белый - фото 1Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Malta 09, каркас белый - фото 2Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Malta 09, каркас белый - фото 3Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Malta 09, каркас белый - фото 4Распаковка стульев на металлокаркасе ChiedoCover - видео 5
Реальное изображение товара 1 Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Malta 09, каркас белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Malta 09, каркас белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Malta 09, каркас белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Malta 09, каркас белый производства ChiedoCover

Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Malta 09, каркас белый

Артикул: CH-054-025
15 оценокХит продаж
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Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасасталь
  • Модификации стулаувеличенная ширина стула
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкашенилл
  • Цвет каркасабелый

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Популярные варианты обивки

Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Malta 09, каркас белый - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Malta 09, каркас белый - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Malta 09, каркас белый - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Malta 09, каркас белый - обивка в цвете LOSANGE cheri NLOSANGE cheri N
Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Malta 09, каркас белый - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Malta 09, каркас белый - обивка в цвете CreamCream
Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Malta 09, каркас белый - обивка в цвете ecruecru
Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Malta 09, каркас белый - обивка в цвете 22
Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Malta 09, каркас белый - обивка в цвете 0909
Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Malta 09, каркас белый - обивка в цвете 018018
Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Malta 09, каркас белый - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Malta 09, каркас белый - обивка в цвете TurquoiseTurquoise
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Варианты каркаса

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Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Malta 09, каркас белый - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Malta 09, каркас белый - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Malta 09, каркас белый - каркас в цвете ТитанТитан
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Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Malta 09, каркас белый - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Malta 09, каркас белый - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
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Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Malta 09, каркас белый - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
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