Характеристики товара
Описание
Массив сосны, шиповано-клееные соединения собранных узлов, оцинкованная фурнитура. Окрашен в цвет палисандр. Поставка в разобраном виде, упаковано в гофрокороб, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 150 кг..
Вес: 12,34 кг
Высота: 97 см
Ширина: 71 см
Длина: 90 см
Упаковка (Д*Ш*В): 90х70х20 см
Упаковка (объем): 0,129 м3
Упаковка (вес): 12,34 кг
Площадь покраски: 3,23 м2
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Ширина710 мм
- Длина900 мм
- Вес12.34 кг
- Материал каркасасосна
- Цветкоричневый