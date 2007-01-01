Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Деревянный стол Барон О 180 х 90 черная шагрень пленка / золотые ноги
Деревянный стол Барон О 180 х 90 черная шагрень пленка / золотые ноги
10 оценок
39 690
Деревянный стол Барон О 180 х 90 черная шагрень пленка / золотые ноги - фото 1Деревянный стол Барон О 180 х 90 черная шагрень пленка / золотые ноги - фото 2Деревянный стол Барон О 180 х 90 черная шагрень пленка / золотые ноги - фото 3Деревянный стол Барон О 180 х 90 черная шагрень пленка / золотые ноги - фото 4Деревянный стол Барон О 180 х 90 черная шагрень пленка / золотые ноги - фото 5
Деревянный стол Барон О 180 х 90 черная шагрень пленка / золотые ноги

Артикул: CH-081-792
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина1800 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Вес50 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Обеденный стол Барон с матовой столешницей 180 x 90 см

Величественный масштаб и выразительный дизайн для особых случаев

Этот впечатляющий стол сочетает в себе массивную столешницу и стильное основание с золотыми акцентами. Идеальное решение для просторной столовой, где важны монументальность, долговечность и безупречный эстетический вид.

Столешница из прочного МДФ толщиной 22 мм

✔ Покрытие матовое из прочной полимерной пленки

✔ Ударопрочная и устойчивая к царапинам поверхность

✔ Защита от влаги и бытовых пятен – легко поддерживать чистоту

✔ Практичность и гигиеничность для ежедневного использования

Дизайн и конструкция

● Основание: Массивные стильные опоры из круглых золотых трубочек с порошковым окрашиванием для максимальной устойчивости и защиты от царапин.

● Регулируемые подпятники: Позволяют компенсировать неровности пола для стабильного положения стола.

● Вместимость: Комфортно размещаются до 8 человек.

● Стиль: Выразительный дизайн с золотыми акцентами делает стол центральным элементом интерьера в современных стилях.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Вес50 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации столаИз единого массива
  • Цветчерный, золотой
  • ФормаОвальная

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.35 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Деревянный стол Барон О 180 х 90 черная шагрень пленка / золотые ноги
Деревянный стол Барон О 180 х 90 черная шагрень пленка / золотые ноги
39 690
В корзине

