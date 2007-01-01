Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Bronte вишня с патиной, произведённого компанией ChiedoCover
Bronte вишня с патиной
11 оценок
18 990
Товар в корзине. Перейти
Bronte вишня с патиной - фото 1Bronte вишня с патиной - фото 2Bronte вишня с патиной - фото 3Bronte вишня с патиной - фото 4Bronte вишня с патиной - фото 5Bronte вишня с патиной - фото 6Bronte вишня с патиной - фото 7Bronte вишня с патиной - фото 8Bronte вишня с патиной - фото 9Bronte вишня с патиной - фото 10

Bronte вишня с патиной

Артикул: CH-081-742
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота1040 мм
  • Ширина сиденья530 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Ширина - 53; Глубина - 55; Высота - 104; Ширина сиденья - 53; Глубина сиденья - 44; Высота сиденья - 49;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота1040 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветкоричневый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Eames W серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames W серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул Eames W серый

47
Фотография товара Комплект мебели для кафе Наполеон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели для кафе Наполеон, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена

Комплект мебели для кафе Наполеон

439
Фотография товара Стул Хэнк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хэнк, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стул Хэнк

76
Распродажа
Фотография товара Кресло Шале велюр розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Шале велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 99034
26 990 ₽Оптовая цена

Кресло Шале велюр розовый

26
В наличии 71 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg, бирюзовый, металлические ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg, бирюзовый, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59025
7 390 ₽

Стул Kongsberg, бирюзовый, металлические ножки

91
Фотография товара Стул Кишбер, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кишбер, хром, произведённого компанией ChiedoCover
2 790
Оптовая цена

Стул Кишбер, хром

33
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, лен, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, лен, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, лен, хром

35
Фотография товара Стул Джерими, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джерими, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул Джерими, синий

13
Настоящее фото товара Стул Элайджа, пыльная роза, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Элайджа, пыльная роза

11
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Waldo серый с серой экокожей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Waldo серый с серой экокожей, произведённого компанией ChiedoCover
от12 09025
15 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Waldo серый с серой экокожей

26
В наличии 100 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Sephi PU оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Sephi PU оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Стул Sephi PU оранжевый

51
В наличии 33 шт.
Фотография товара Сканди Диван тканевый прямой розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сканди Диван тканевый прямой розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от59 390
Оптовая цена

Сканди Диван тканевый прямой розовый

59
Настоящее фото товара Стул Милли Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул Милли Лайт

49
Фотография товара Диван Boler, фиолетовый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Boler, фиолетовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от113 490
Оптовая цена

Диван Boler, фиолетовый велюр

15
Распродажа
Фотография товара Стул Q5 (на черной крестовине Somalia) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (на черной крестовине Somalia), произведённого компанией ChiedoCover
от15 79024
20 590 ₽Оптовая цена

Стул Q5 (на черной крестовине Somalia)

54
Настоящее фото товара Диван Бизнес, оранжевый, трехместный , произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена

Диван Бизнес, оранжевый, трехместный

53
Фотография товара Полукресло Bliss латте, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Bliss латте, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Полукресло Bliss латте, черный

8
Фотография товара Диван Golf, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Golf, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990

Диван Golf, синий

63
Фотография товара Стул на металлокаркасе Клэйн MR-26 / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Клэйн MR-26 / черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Стул на металлокаркасе Клэйн MR-26 / черный

9
Фотография товара Диван Хардвар вельвет, red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хардвар вельвет, red, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Хардвар вельвет, red

54

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Стул Fabricius белый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fabricius белый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена

Стул Fabricius белый, бежевый

6
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Чили М, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чили М, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Стул Чили М, серый

13
Фотография товара Стул пластиковый Albany, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Albany, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена

Стул пластиковый Albany, зеленый

9
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул Jazzi, ягодный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Jazzi, ягодный, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Стул Jazzi, ягодный

15
Фотография товара Стул Julia, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Julia, серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 890

Стул Julia, серый

12
Фотография товара Стул Patra, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Patra, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
15 190

Стул Patra, коричневый

15
Фотография товара Стул Piera, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Piera, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
13 590

Стул Piera, желтый

10
Фотография товара Стул Paola тёмно-серый с жаккардом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Paola тёмно-серый с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
12 590

Стул Paola тёмно-серый с жаккардом

15
В наличии 10 шт.
New
Фотография товара Стул обеденный Leya, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Leya, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Стул обеденный Leya, зеленый

8
В наличии 41 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Kamelia 1 dark gray / gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Kamelia 1 dark gray / gold, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Стул на металлокаркасе Kamelia 1 dark gray / gold

12
В наличии 3 шт.

Товар в корзине

Bronte вишня с патиной
Bronte вишня с патиной
18 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Sephi PU оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Sephi PU оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Стул Sephi PU оранжевый

51
В наличии 33 шт.
Фотография товара Сканди Диван тканевый прямой розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сканди Диван тканевый прямой розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от59 390
Оптовая цена

Сканди Диван тканевый прямой розовый

59
Настоящее фото товара Стул Милли Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул Милли Лайт

49
Фотография товара Диван Boler, фиолетовый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Boler, фиолетовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от113 490
Оптовая цена

Диван Boler, фиолетовый велюр

15

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности