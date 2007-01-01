Характеристики товара
Описание
Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Ширина - 53; Глубина - 55; Высота - 104; Ширина сиденья - 53; Глубина сиденья - 44; Высота сиденья - 49;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина550 мм
- Высота1040 мм
- Ширина сиденья530 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасамассив дерева
- Цветкоричневый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет