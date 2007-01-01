Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина520 мм
- Высота950 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасамассив дерева
- Цветорех
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет