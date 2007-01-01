Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Деревянный стул Окава орех жесткий, произведённого компанией ChiedoCover
Деревянный стул Окава орех жесткий
15 оценок
9 290
Деревянный стул Окава орех жесткий - фото 1Деревянный стул Окава орех жесткий - фото 2Деревянный стул Окава орех жесткий - фото 3Деревянный стул Окава орех жесткий - фото 4Деревянный стул Окава орех жесткий - фото 5Деревянный стул Окава орех жесткий - фото 6Деревянный стул Окава орех жесткий - фото 7
Деревянный стул Окава орех жесткий

Артикул: CH-081-735
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив бука; Материал сиденья - массив бука; Материал обивки - массив бука; Цвет столешницы - орех; Ширина - 44; Глубина - 50; Высота - 85; Ширина сиденья - 42; Глубина сиденья - 42; Высота сиденья - 46;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес4 кг
  • Материалмассив бука
  • Тип ножекс прямоугольным сечением
  • Цветорех
  • По конструкцииСтулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки440 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

