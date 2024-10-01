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Диван Аrona

Артикул: CH-066-287
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Диван Аrona привлекает внимание смелыми объёмами и мягким видом, который словно приглашает погрузиться в тёплые объятия. Силуэт балансирует элегантностью и простотой, сдержанностью и расслабленностью.Закругленные элементы, фактурная обивка, естественные оттенки поддержат атмосферу комфорта и дружелюбного притяжения. Высокая спинка, плавно перетекающая в подлокотники, обеспечивает эргономичную поддержку и чувство безопасности, уединения. С помощью дивана Аrona вы стильно оформите как домашнюю гостиную, спальню, детскую, так и креативное пространство, творческую студию, галерею, салон, лаундж-зону, бутик. Дизайн неподвластный времени подойдет для многих помещений и гармонично подружится с элементами разных стилистических направлений.Диван состоит из двух секций (правой и левой), которые соединяются между собой зацепами типа крокодил".

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2500 мм
  • Глубина950 мм
  • Высота750 мм
  • Материалпластик
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1300 мм
  • Высота упаковки1000 мм
  • Глубина упаковки790 мм
  • Объём упаковки1.03 м3
  • Информация о доставке2 упаковки

Отзывы

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