Характеристики товара
Описание
Диван Аrona привлекает внимание смелыми объёмами и мягким видом, который словно приглашает погрузиться в тёплые объятия. Силуэт балансирует элегантностью и простотой, сдержанностью и расслабленностью.Закругленные элементы, фактурная обивка, естественные оттенки поддержат атмосферу комфорта и дружелюбного притяжения. Высокая спинка, плавно перетекающая в подлокотники, обеспечивает эргономичную поддержку и чувство безопасности, уединения. С помощью дивана Аrona вы стильно оформите как домашнюю гостиную, спальню, детскую, так и креативное пространство, творческую студию, галерею, салон, лаундж-зону, бутик. Дизайн неподвластный времени подойдет для многих помещений и гармонично подружится с элементами разных стилистических направлений.Диван состоит из двух секций (правой и левой), которые соединяются между собой зацепами типа крокодил".
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2500 мм
- Глубина950 мм
- Высота750 мм
- Материалпластик
- Цветтемно-серый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1300 мм
- Высота упаковки1000 мм
- Глубина упаковки790 мм
- Объём упаковки1.03 м3
- Информация о доставке2 упаковки