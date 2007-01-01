Характеристики товара
Описание
Мягкий диван Aurelax имеет оригинальный стиль исполнения и способен стать частью любого современного интерьера. Эргономичный дизайн спинки и подлокотников обеспечит долгий и комфортный отдых. Обивка выполнена из простого в уходе букле - мягкого и нежного на ощупь. В качестве внутреннего наполнителя использован ППУ повышенной жесткости. Эластичные ремни в основании обеспечивают плавное погружение и комфорт при посадке. Каркас металлический с максимальной допустимой нагрузкой до 170 кг. Ножки выполнены в черном цвете и оснащены специальными подпятниками, которые препятствуют скольжению и предотвращают царапанье напольного покрытия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1510 мм
- Глубина740 мм
- Высота810 мм
- Каркас диванаМеталл
- Цветсветло-коричневый
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1520 мм
- Высота упаковки460 мм
- Глубина упаковки730 мм
- Вес упаковки36.40 кг
- Объём упаковки0.51 м3
- Изделия стопируютсяНет