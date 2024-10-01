Товар в корзине. Перейти
Диван двухместный Тревизо - фото 1Диван двухместный Тревизо - фото 2Диван двухместный Тревизо - фото 3Диван двухместный Тревизо - фото 4Диван двухместный Тревизо - фото 5Диван двухместный Тревизо - фото 6

Диван двухместный Тревизо

Артикул: CH-068-150
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Дэймос, велюр розовый
Фотография товара Диван Дэймос, велюр розовый от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Магнус Мини
Фотография товара Диван лофт Магнус Мини от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1550 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота780 мм
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
  • Материалметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Диван Квадро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Квадро, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990

Диван Квадро

82
Настоящее фото товара Диван Verona 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от36 290
Оптовая цена

Диван Verona 2-х местный

65
Настоящее фото товара Модуль GRAND 1-местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от24 890
Оптовая цена

Модуль GRAND 1-местный прямой

71
Фотография товара Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от140 190
Оптовая цена

Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner коричневый

48
Фотография товара Диван-кровать двухместный Sydney от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать двухместный Sydney, произведённого компанией ChiedoCover
от144 590
Оптовая цена

Диван-кровать двухместный Sydney

87
Фотография товара Диван Терраса от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Терраса, произведённого компанией ChiedoCover
35 390
Оптовая цена

Диван Терраса

68
Фотография товара Диван угловой Вояж, левый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван угловой Вояж, левый, произведённого компанией ChiedoCover
61 590
Оптовая цена

Диван угловой Вояж, левый

53
Фотография товара Токио Диван тканевый прямой мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Токио Диван тканевый прямой мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от43 090
Оптовая цена

Токио Диван тканевый прямой мятный

37
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кушетка Кофу, textile беленый дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Кофу, textile беленый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от27 690
Оптовая цена

Кушетка Кофу, textile беленый дуб

50
Фотография товара Диван Skanes, сосна pink от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Skanes, сосна pink, произведённого компанией ChiedoCover
от36 990
Оптовая цена

Диван Skanes, сосна pink

68

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Кокели от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Кокели, произведённого компанией ChiedoCover
от130 290
Оптовая цена

Стол обеденный Кокели

32
New
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, синий, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, синий, золото, произведённого компанией ChiedoCover
16 790
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, синий, золото

14
В наличии 10 шт.
Фотография товара Набор столиков Aliner от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор столиков Aliner, произведённого компанией ChiedoCover
от62 090
Оптовая цена

Набор столиков Aliner

38
Фотография товара Стул Ferno, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ferno, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стул Ferno, серый

81
Фотография товара Светящийся стол Cubo 50 220V Accum от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светящийся стол Cubo 50 220V Accum , произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Светящийся стол Cubo 50 220V Accum

14
Фотография товара Кресло Bronte, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bronte, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
24 390
Оптовая цена

Кресло Bronte, молочный

58
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол обеденный Solomon от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Solomon, произведённого компанией ChiedoCover
от26 290

Стол обеденный Solomon

35
Настоящее фото товара Стул складной антик медь, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Стул складной антик медь, бежевый

42
Фотография товара Стол обеденный Альп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Альп, произведённого компанией ChiedoCover
от68 590
Оптовая цена

Стол обеденный Альп

105
Распродажа
Фотография товара Стул Чилли белый / латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чилли белый / латте, произведённого компанией ChiedoCover
от6 4906
6 900 ₽Оптовая цена

Стул Чилли белый / латте

38
В наличии 30 шт.

Другие товары из раздела диваны для кафе

Фотография товара Диван Corfy Loveseat от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Corfy Loveseat, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена

Диван Corfy Loveseat

46
Настоящее фото товара Диван Жемчуг двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от37 590
Оптовая цена

Диван Жемчуг двухместный

55
Настоящее фото товара Диван Честер двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от85 590
Оптовая цена

Диван Честер двухместный

63
Фотография товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка панама от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка панама, произведённого компанией ChiedoCover
от140 190
Оптовая цена

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка панама

94
Фотография товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка беж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка беж , произведённого компанией ChiedoCover
от112 990
Оптовая цена

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка беж

57
Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от119 790
Оптовая цена

Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ светло-коричневый

32
Фотография товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от93 390
Оптовая цена

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ розовый

58
Фотография товара Диван Rozi двухместный полукруглый сиреневый Р от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Rozi двухместный полукруглый сиреневый Р, произведённого компанией ChiedoCover
от196 290
Оптовая цена

Диван Rozi двухместный полукруглый сиреневый Р

56
Фотография товара Диван-скамья Praga, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-скамья Praga, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 890
Оптовая цена

Диван-скамья Praga, серый

36
Фотография товара Кушетка Кофу, textile орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Кофу, textile орех, произведённого компанией ChiedoCover
от27 690
Оптовая цена

Кушетка Кофу, textile орех

49

Товар в корзине

Диван двухместный Тревизо
Диван двухместный Тревизо
от 47 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Кокели от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Кокели, произведённого компанией ChiedoCover
от130 290
Оптовая цена

Стол обеденный Кокели

32
New
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, синий, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, синий, золото, произведённого компанией ChiedoCover
16 790
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, синий, золото

14
В наличии 10 шт.
Фотография товара Набор столиков Aliner от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор столиков Aliner, произведённого компанией ChiedoCover
от62 090
Оптовая цена

Набор столиков Aliner

38
Фотография товара Стул Ferno, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ferno, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стул Ferno, серый

81