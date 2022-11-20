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Диван Д26

13 оценок
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Мини - Кресло МК24
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Мини - Кресло МК24

Характеристики товара

Описание

Глубина: 75 см

Вес: 32 кг

Высота: 70 см

Ширина: 170 см

Материал: экокожа / сталь


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