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Диван прямой Кассель, велюр, молочный

Артикул: CH-077-950
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современный диван Slimora в лаконичном исполнении. Плавные линии и рельефная велюровая обивка делают модель максимально уютной и комфортной. Такой диван станет прекрасным дополнением интерьера в современном стиле.

Диван оборудован механизмом «клик-кляк», который включает в себя три уровня фиксации спинки: «стандарт», «релакс» и «спальное место».
В качестве наполнителя используется сочетание пенополиуретана различной плотности, что обеспечивает комфортную, упругую посадку. Благодаря такой технологии внешний вид дивана сохраняется максимально долгое время.
В основании наполнителя находятся пружины «змейки» из металла, они крепятся к деревянному каркасу с ровным шагом, параллельно друг другу. Благодаря такому расположению данные пружины обладают высокой прочностью, прекрасным сопротивлением растяжению и отсутствию скрипов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2030 мм
  • Глубина940 мм
  • Высота850 мм
  • Каркас диванаДерево
  • Цветбелый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1170 мм
  • Высота упаковки1940 мм
  • Глубина упаковки270 мм
  • Вес упаковки47 кг
  • Объём упаковки0.61 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Диван прямой Кассель, велюр, молочный
Диван прямой Кассель, велюр, молочный
54 421
В корзине

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