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Диван-кровать Тания Эконом

Артикул: CH-050-589
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Механизм трансформации: Книжка
Каркас: ЛДСП, фанера, брус хвойных пород
Элементы сидения и спальная часть: ППУ и блок плоских пружин "змейка"
Материал обивки: микророгожка
Наполнитель подушек: Синтепух
Ножки: Брус обтянутый мебельной тканью в цвет изделия, декоративная накладка (металл)

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Основные характеристики

  • Длина1950 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота890 мм
  • Материалметалл, фанера, ткань, синтепух, дерево
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки2000 мм
  • Высота упаковки1000 мм
  • Глубина упаковки950 мм
  • Объём упаковки1.90 м3
  • Вес упаковки46 кг

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