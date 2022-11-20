Диван-кровать угловой КАИР коричневый

12 оценок

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Диван-кровать угловой КАИР коричневый

5
20 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Компактный диван «Каир» с универсальным углом гармонично впишется в любой современный или сдержанный классический интерьер. Эта модель представлена в практичной и износостойкой обивке из рогожки. Особенностью дивана является отсутствие подлокотников, что значительно увеличивает площадь посадочных мест, которых в данной модели предусмотрено три. Легкий в использовании механизм трансформации «Еврокнижка» превращает этот диван в полноценную полутороспальную кровать, в основе которой начинка из синтепона и ППУ. Для хранения спальных принадлежностей или других вещей можно использовать объемный бельевой короб

Механизм «Еврокнижка»
Диваны, оснащенные механизмом «Еврокнижка», отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене
В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место

Материал обивки: Рогожка
Механизм: Еврокнижка
Размер (см): 195х140х84
Спальное место (см): 195х140
Короб для белья: Есть
Каркас: Фанера / ДСП / ЛДСП / Брусок хвойных пород дерева
Наполнитель: ППУ / Синтепон / Крошка ППУ
Высота посадочного места (см): 37
Угол: Универсальный
Страна производства: Россия
Коллекция: Каир
Изделие: Диван угловой

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Основные характеристики

  • Материалрогожка
  • Высота840 мм
  • Длина1950 мм
  • Глубина1400 мм
  • Механизмеврокнижка
  • Высота до сиденья370 мм
  • Длина спального места1950 мм
  • Ширина спального места1400 мм
  • Короб для бельяесть

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